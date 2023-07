«Il fatto che io sia una donna di sinistra per qualcuno ha generato un’equazione, che dovevo assecondare le decisioni di quella parte politica. In particolare era stata la pretesa di Matteo Renzi, quando ero direttore del Tg3 chiedeva due servizi al giorno, uno contro i 5 Stelle e un altro contro Bersani. Vedo che oggi il suo giornale attacca me ed altri perché avremmo ceduto al richiamo dei soldi».

A parlare è Bianca Berlinguer, intervistata dal Fatto Quotidiano in occasione del suo passaggio da Rai a Mediaset. Una rivelazione, quella della giornalista, che ha fatto infuriare Matteo Renzi, che ha deciso di querelarla.

«Il senatore Matteo Renzi – si legge in una nota di Italia Viva - ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penale la dottoressa Bianca Berlinguer per le sue dichiarazioni contenute oggi su Il Fatto Quotidiano».

Sul suo addio alla Rai la giornalista ha inoltre detto, in un’altra intervista alla Stampa: «Mi sentivo isolata da tempo, estranea nella mia famiglia. Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta. La proposta di Mediaset è arrivata proprio quando mi rendevo conto che il rapporto con la direzione della Rai non era più ricucibile. Tutto sommato ho avuto la sensazione di aver risolto loro un problema andando via».

(Unioneonline/L)

