La presidente della Regione Alessandra Todde a margine del primo Consiglio regionale rivendica con orgoglio la decisione di nominare assessore alla Sanità l'oncologo romano - già sottosegretario alla Salute – Armando Bartolazzi. Decisione che aveva suscitato polemiche dalle opposizioni.

«La professionalità del nuovo assessore la conosco molto bene – ha detto –. Più che la mia conoscenza parlano per lui il suo curriculum, la sua esperienza, il fatto di essere una persona che ha ricoperto alti incarichi istituzionali, ricordo che è stato sottosegretario alla Salute».

«Io credo che in questo momento in cui la sanità sarda – continua – è ai minimi storici avere una persona che porta una visione fresca e non vincolata rispetto a schemi regionali, che non sono né giusti né sbagliati, ma semplicemente parte di qualcosa che non ha funzionato, sia un valore aggiunto. Lo dico e lo rivendico in modo molto chiaro».

