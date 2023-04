Il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli sarà in Sardegna il 19 maggio per discutere della legge sulle Autonomie differenziate. Previsto un suo passaggio nel palazzo del Consiglio regionale dove illustrerà ai consiglieri il provvedimento già approvato dal governo.

Lo ha annunciato oggi in Aula il presidente dell’Assemblea Michele Pais. Che, all’attenzione del ministro, sperava di poter sottoporre anche la proposta di legge nazionale per l'istituzione delle cirscoscrizioni Sardegna e Sicilia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo che spettano all'Italia.

Il testo era all’ordine del giorno nella seduta in programma oggi che però alla fine è saltata per l’impossibilità della maggioranza di garantire il numero legale. «Per il 19 sarebbe opportuno che il Consiglio consegni al ministro il testo approvato e soprattutto una posizione chiara in ordine alla rappresentanza della Sardegna nell’Europarlamento», è stato l'invito di Pais al Consiglio.

Ma l’appello è rimasto inascoltato. Dopo una conferenza dei capigruppo, la maggioranza è riuscita a garantire la presenza di 25 consiglieri in Aula. Ma poco dopo il riavvio della seduta, in due sono usciti, e al presidente non è rimasto altro da fare che togliere la seduta. La legge sulle circoscrizioni per le europee potrebbe essere discussa il 3 maggio, ma solo dopo il dibattito in materia di aeroporti.

Stamattina, intanto, è saltata anche la seduta della commissione Sanità per mancanza del numero legale.

