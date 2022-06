Continuano le defezioni nel Movimento 5 Stelle. Anche il ministro dell’Istruzione del Conte 2, Lucia Azzolina, passa a “Insieme per il futuro”, il nuovo partito di Luigi Di Maio.

"Sono qui per dirvi che sto per uscire dal movimento 5 stelle e firmerò nelle prossime ore per entrare nel nuovo gruppo guidato da Di Maio. Evidentemente non è stato facile decidere e se guardassi alla convenienza personale non dovrei farlo, perché sono al primo mandato e ho anche restituito tutto. Però vivo da tanti mesi un enorme disagio. È come un fidanzato che speri che possa cambiare, ma non cambia. Anzi peggiora", queste le parole di Azzolina.

"Ho passato gli ultimi tre giorni a chiedere un cambiamento che non ci sarà – aggiunge –. Ne ho avuto la conferma definitiva. Oggi mi chiedo cosa sia il Movimento 5 Stelle e non so rispondere. Il famoso nuovo corso, quello della maturità politica, non è mai iniziato. Non siamo né carne né pesce. Il M5S non esiste più, si pretende solo devozione cieca".

"Benvenuta Lucia, felice della tua scelta libera e consapevole", la accoglie così Di Maio.

"Guarda che gli scranni in Parlamento non hanno le rotelle per cambiare posizione!", la saluta invece così, con una buona dose di sarcasmo, il pentastellato Sebastiano Cubeddu.

Un’uscita che fa rumore, e che fa temere che l’effetto slavina innescato dall’uscita di Di Maio non sia ancora finito.

Per le prossime mosse del Movimento si attende un confronto interno con Beppe Grillo. Mancano ancora data e format, ma si attende al più presto, per la prossima settimana. Un passaggio fondamentale per capire che ne sarà di un Movimento che deve stabilizzarsi dopo la drammatica scissione che ha segnato l’addio di un leader storico come Luigi Di Maio assieme a una sessantina di parlamentari.

