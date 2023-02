Sono 38 i Comuni sardi chiamati al voto il 14 e 15 maggio prossimo. La data delle amministrative è stata appena fissata dal Consiglio dei ministri.

Elezioni politicamente significative soprattutto nei due centri che superano i quindicimila abitanti, ovvero Assemini, nella Città metropolitana di Cagliari, e Iglesias, nel Sulcis Iglesiente.

Nei giorni scorsi, proprio in vista del voto, FdI aveva chiesto al presidente della Regione la convocazione di un tavolo regionale. Nella Città metropolitana si vota anche a Decimomannu, otto i Comuni al voto in Provincia di Nuoro, undici in provincia di Oristano, sei a Sassari e undici nel Sud Sardegna.

