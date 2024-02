«Conte l’altro giorno ha detto che sono un ologramma, il 26 febbraio ci vedrà arrivare». Comincia così, con un attacco a Giuseppe Conte, l’intervento del candidato di centrodestra Paolo Truzzu alla Fiera di Cagliari davanti a una platea di circa 3.500 persone.

Quindici minuti di intervento per Truzzu che ha raccontato la sua campagna elettorale, il programma e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo gli attacchi del Campo largo di Alessandra Todde. Centocinquanta comunità visitate in meno di un mese. «Queste elezioni sono importanti perché in gioco c’è il futuro della Sardegna. La scelta è tra noi e chi per interessi di partito e logiche di potere ha voluto fare della Sardegna una cavia. Noi non siamo la cavia del Pd e del M5s, un esperimento già rotto prima di cominciare tanto che si son divisi». Quindi, «la scelta è tra noi e chi ha incatenato la Sardegna come Soru, o chi come Todde vuole condannare l’Isola a un futuro di assistenzialismo e non ha idee, e l’unica cosa che ha fatto è attaccare il centrodestra, Truzzu e la città di Cagliari». Oggi, ha chiuso, «la scelta è tra chi mette la Sardegna al primo posto e chi ha aperto la porta delle multinazionali che stanno invadendo il territorio con le rinnovabili». L’ironia sui cantieri: «Avremo un cantiere in ogni Comune, così non si lamenteranno solo i cagliaritani, perché dietro un cantiere c’è sviluppo».

Dopo Truzzu tocca a Matteo Salvini: «Domenica la Sardegna vota e a occhio vince Truzzu». Poi parla di strade: «Stiamo aprendo cantieri che non si vedevano da tanti anni, perché anche chi vive a Cagliari e Sassari ha il diritto di viaggiare in sicurezza». Ferrovie: «L’ambiente si aiuta investendo sulle ferrovie, non mettendo al bando le auto a benzina e diesel. C’è un solo capoluogo in Italia non collegato alla rete ferroviaria, guarda caso si trova in Sardegna. A settembre arriva il progetto per collegare Nuoro alla rete ferroviaria sarda». Porti e aeroporti: «Stiamo investendo 215 milioni per migliorare i porti sardi, 40 per sistemare gli aeroporti di Cagliari e Olbia. E in merito agli aeroporti vi prometto che non ci sarà mai un monopolio sulla pelle dei sardi».

«Quello di domenica – sottolinea il vicepremier - è un referendum tra il valore del lavoro e il disvalore del non lavoro, di chi ti paga per stare a casa».

Diversi interventi hanno preceduto quello del candidato presidente e dei big. Quando è arrivato il momento di Christian Solinas, il presentatore ha ricordato il “passo di lato” del governatore a favore di Truzzu: «Questa formula politica merita continuità, merita che vengano portate a compimento le tante azioni cominciate nella legislatura più complessa della Regione, falcidiata da Covid e guerre. Siamo la Regione che meglio ha gestito il Covid, abbiamo chiuso l’accordo più importante sulle entrate mai siglato dalla Regione Sardegna», le parole di Solinas, che rivendica il suo operato in questi anni alla guida della Regione, «ben governata dalla coalizione di centrodestra in questi cinque anni». Ora, «abbiamo bisogno di portare avanti i nostri progetti. Sono convinto che tutti insieme, con Paolo e con la coalizione di centrodestra, centreremo questo obiettivo».

Dopo il discorso del presidente uscente è arrivato il momento di Maurizio Lupi, che ha chiesto «un applauso per Solinas» e per il «coraggio» avuto nel fare un «passo indietro in nome di un interesse più grande, per fare insieme un passo avanti». Quindi Lorenzo Cesa (Udc): «Truzzu grande opportunità per la Sardegna, noi come coalizione gli staremo accanto giorno dopo giorno. Todde non chiude la campagna elettorale con Schlein e Conte perché i leader di Pd e M5s non si parlano, in Parlamento litigano su tutto. Che risposte possono dare alla Sardegna?».

Michele Cossa ha spiegato che «è importante la presenza oggi della premier e dei vicepremier: abbiamo bisogno del governo per attuare l’insularità a partire dalla continuità territoriale e avremo bisogno del governo quando saremo in Europa per trattare questioni fondamentali per la Sardegna». Ha aperto Gianfranco Rotondi (Dc), sono intervenuti anche Mimmo Solina (Alleanza Sardegna) e Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti).

La premier e leader di Fratelli d’Italia dovrebbe prendere la parola intorno alle 18, dopo il candidato governatore Paolo Truzzu, il segretario federale della Lega Salvini e il presidente di Forza Italia Tajani.

