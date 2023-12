Forza Italia sempre più isolata dalla coalizione di centrodestra mentre gli alleati del sindaco puntano il dito contro Marco Tedde, leader degli azzurri. «È chiaro che non sa più come giustificare ai suoi il fatto di averli fatti cadere in un baratro dal quale non sa come uscire, di aver isolato FI dal resto della coalizione, di aver perso due assessorati e di aver utilizzato tutta questa vicenda solo nel tentativo di affermare una sua supremazia sul Cdx algherese che ha perso ormai da tempo senza però rassegnarsi», il duro commento a firma dei gruppi dei Riformatori, Noi Con Alghero, Lega, Psd’az e Fratelli d’Italia che accusano Tedde di essersi «alleato con disinvoltura con l’opposizione di sinistra».

Adesso i consiglieri di maggioranza che ancora sostengono il sindaco Conoci chiedono a Marco Tedde di svelare quali sarebbero «i vantaggi oggi nell’ombra» a cui tenderebbero le scelte del primo cittadino e a cui l’ex consigliere regionale aveva fatto riferimento in una precedente nota stampa.

«Sia esplicito, esca dall’ambiguità e dalle allusioni trasversali e faccia un favore a se stesso e alla città facendo chiarezza rispetto a quelle che altrimenti sono solo insinuazioni che certamente non fanno onore a chi le fa e scavano ad Alghero un solco sempre più profondo tra quella parte di Forza Italia che ancora lo segue e il centrodestra. Ripetiamo che noi non mettiamo fuori dalla maggioranza nessuna forza politica ma che in maggioranza si stanno rispettando regole e alleati, e soprattutto gli elettori che hanno votato centrodestra e oggi vedono FI votare con la sinistra», chiude il comunicato degli alleati di Conoci.

