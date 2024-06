12.373 preferenze per Raimondo Cacciotto e 10.138 per Marco Tedde. 23.109 votanti su 39.411 iscritti (58,64 per cento).

Forza Italia con 3.316 voti (15,31 per cento) risulta la lista più votata ad Alghero.

L’ex presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, con la Lega è il candidato consigliere che ha incassato più preferenze (861).

La top ten dei candidati consiglieri più votati in città:

1) Michele Pais - 861 voti (Lega)

2) Giovanna Caria – 761 voti (Forza Italia)

3) Gabriella Esposito - 634 voti (Pd)

4) Pietro Sartore - 617 voti (Pd)

5) Anna Arca Sedda - 563 voti (Alleanza Verdi Sinistra)

6) Maria Grazia Salaris - 489 voti (Noi Riformiamo Alghero)

7) Antonello Peru - 454 voti (Forza Italia)

8) Christian Mulas - 440 voti (Orizzonte Comune)

9) Mimmo Pirisi - 421 voti (Pd)

10) Ornella Piras - 419 voti (Futuro Comune)

Le performance degli assessori uscenti:

Giovanna Caria (Finanze) 761 voti

Maria Grazia Salaris (Servizi Sociali) 489 voti

Antonello Peru (Lavori Pubblici) 454 voti

Emiliano Piras (Urbanistica) 342 voti

Alessandro Cocco (Turismo) 203 voti

Andrea Montis (Ambiente) 102 voti

Giorgia Vaccaro (Sviluppo Economico) 46 voti.

© Riproduzione riservata