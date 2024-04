«In questi giorni gira per Alghero una barzelletta divertentissima, secondo la quale lo scontro in atto tra il Comune e la Fondazione non ha alcunché di politico».

Pietro Sartore, consigliere comunale del gruppo Per Alghero, interviene in maniera ironica sulla recente crisi che ha colpito la Fondazione Alghero con l’azzeramento del Cda da parte del sindaco Mario Conoci.

Il manager dell’ente che gestisce l’intero patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, Andrea Delogu, già coordinatore cittadino di Forza Italia, infatti, è stato rimosso dal doppio incarico di presidente e direttore pochi giorni fa, con un decreto, ma Conoci ha tenuto a precisare che la politica non c’entra.

«Ma figuriamoci non ci sono problemi tra i partiti della destra e anzi la barzelletta ci spiega che nella coalizione che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo…) sostenere Tedde regna l’armonia», prosegue Sartore, convinto che nella destra siano ai ferri corti.

«Capiamo che, con Tedde oggi candidato sindaco della destra col sostegno anche di Fratelli d’Italia (smettetela di ridere e fatemi finire), si debba cercare di raccontare questa barzelletta, ma ogni tanto a destra dovrebbero capire che a furia di raccontare barzellette si finisce solo per rendersi ridicoli», chiude il consigliere del gruppo Per Alghero.

