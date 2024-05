Fratelli d’Italia ribadisce il proprio leale sostegno al candidato sindaco di Alghero Marco Tedde. «Ci presenteremo alla città con un programma ambizioso, costruito con il contributo di tante esperienze. Una dote importante per la coalizione e per il candidato sindaco Marco Tedde, che avrà a suo supporto una grande squadra. Cultura, sicurezza e grandi eventi sono stati alcuni dei pilastri della nostra azione amministrativa durante tutto il mandato», le parole del coordinatore cittadino Marco Di Gangi. «L’amministrazione di centrodestra ha riportato in città i grandissimi eventi e la grande promozione, oltre ad aver guidato progetti ambiziosi in ambito culturale come la candidatura UNESCO del patrimonio archeologico della preistoria sarda» ha sottolineato il sindaco Mario Conoci. «In questi anni la sicurezza ha contraddistinto l'azione di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale e in Giunta. Abbiamo portato e assunto importanti iniziative a sostegno della Polizia Locale, della sicurezza in città e durante gli eventi», ha ricordato Monica Pulina, capogruppo di FdI in Consiglio e prima firmataria di un importante ordine del giorno sulla sicurezza, approvato dal centrodestra in Consiglio comunale.

Per l'assessore Alessandro Cocco, ancora, la soddisfazione di aver coniugato grandi eventi e sicurezza, «penso all'esibizione delle Frecce Tricolori nel 2022, con oltre 120mila persone presenti in città, e nei due ultimi Cap d'Any, con una organizzazione puntuale grazie al lavoro congiunto di tanti professionisti, forze dell'ordine e volontari».

Per Barbara Polo, deputata e coordinatrice provinciale del partito di Giorgia Meloni, il partito ha dimostrato in questi anni «quanto teniamo alla città, alla sicurezza e alla sua crescita. Ora andiamo a vincere le elezioni con Marco Tedde sindaco, per continuare ad amministrare Alghero e affrontare le sfide di tutto il nord-ovest».

Lo stesso Marco Tedde, nel corso della conferenza stampa di presentazione, tengono a precisare gli alleati, «ha lodato l'operato di questa amministrazione, di cui Forza Italia fa parte con quattro consiglieri comunali, la presidenza della Società Alghero InHouse e con un importante membro del CdA del Parco di Porto Conte».





