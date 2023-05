Il consigliere Christian Mulas? «Si avventura in considerazioni ben al di sopra della sua posizione, evidenziando a tutti la sua maleducazione politica e istituzionale». Botta e risposta al vetriolo, ad Alghero, tra Fratelli d’Italia e Udc. Quest’ultimo, con il consigliere Mulas, aveva attaccato duramente un esponente del partito della Meloni, Giovanni Monti, accusandolo di assenteismo. Pronta la replica della coordinamento cittadino che, ovviamente, non ha gradito l’intervento a gamba tesa dell’alleato di maggioranza.

«Ciascuno pensi ad amministrare la propria casa politica: noi siamo abituati a farlo, proprio come facemmo in occasione della fuoriuscita di Mulas stesso dal partito. Fratelli d’Italia Alghero evitò di mettere in piazza motivazioni che avrebbero certamente creato imbarazzo e non di certo al partito ma allo stesso Mulas, che nel frattempo speravamo potesse esser maturato», si legge in una nota. «Per pudore, Mulas dovrebbe decisamente evitare certe affermazioni che, per lui, costituiscono un vero e proprio boomerang: quando parla di "responsabilità", di non anteporre mai i propri interessi, quando parla della "fiducia concessa dagli elettori" che non può "essere calpestata" si scorda di essere stato il primo a tradire gli elettori che lo avevano votato come candidato in Fratelli d’Italia. Persone che gli avevano attribuito la propria personale fiducia commettendo evidentemente un grosso errore».

Infine un’annotazione. «A tutti gli effetti risulta che il capogruppo dell’Udc in Consiglio comunale ad Alghero sia la dottoressa Nina Ansini. Notiamo invece che il consigliere Christian Mulas persiste a spacciarsi come tale. Oltre la maleducazione, anche la mistificazione», chiudono i referenti di Fratelli d’Italia.

