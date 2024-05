«Hanno governato per cinque anni per consegnarci una città dozzinale, ordinaria, sciatta». Queste le parole del segretario cittadino del Partito Democratico Enrico Daga a sostegno del candidato sindaco Raimondo Cacciotto che, attraverso un video postato su Facebook, denuncia la situazione di degrado in cui versano tutti i quartieri di Alghero.

«Ebbene, siamo assolutamente d’accordo con Daga ma a questo punto vorremmo capire i motivi per cui il “federatore” abbia accolto in coalizione ben 3 assessori, attualmente in carica, corresponsabili del degrado che lui stesso denuncia. Daga, che vuol far passare ai cittadini il messaggio di essere un oppositore di questa amministrazione, di fatto ne è parte integrante», attaccano dalla lista di Forza Italia. «Noi lo ringraziamo per aver così bene federato la coalizione a sostegno di Raimondo Cacciotto, un minestrone che vive di contraddizioni e incongruenze, tanto da consentirci oggi di esserci liberati dalle mele marce, di poterci distinguere e presentare il vero progetto alternativo per Alghero. Un progetto guidato da chi ha ricevuto, solo tre mesi fa, ampio consenso popolare, e ci riferiamo a Marco Tedde. Un progetto, quello del centrodestra liberale, civico e sardista, fatto di persone serie e competenti che risolveranno i vari problemi che affliggono Alghero. A Daga consigliamo, oggi che gode di una corsia privilegiata con chi gestisce i principali settori della pubblica amministrazione, di rivolgersi direttamente a loro, evitando di prendere in giro gli algheresi», concludono i candidati Stefano Delrio, Rossana Puledda, Lina Bardino, Domenico Camposano e Alessandro Balzani.

