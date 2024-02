Concluse le operazioni di voto nelle 52 sezioni del Comune di Alghero.

Il 51,13 per cento dei voti è per Paolo Truzzu, il 42,05 per cento ha scelto Alessandra Todde, il 6,33 per cento Renato Soru e lo 0,49 per cento è andato a Lucia Chessa.

20004 i votanti su 39301 aventi diritto, vale a dire il 50.9 per cento. 340 le schede nulle e 114 le schede bianche.

Alghero si conferma roccaforte del centrodestra. Forza Italia è il primo partito con il 15,27 per cento e l’ex sindaco Marco Tedde il più votato con 2471 preferenze.

Bene anche i Riformatori Sardi con l’11,54 per cento. In questa lista Francesco Marinaro ha contato ben 1695 voti.

Poi c’è l’exploit di Valdo Di Nolfo della lista Uniti per Alessandra Todde, con 1522 preferenze.

Michele Pais della Lega si ferma a 1197 e il sindaco Mario Conoci, con i Fratelli d’Italia a 640, doppiato dall'ex assessora azzurra Giovanna Caria con 1438 preferenze.

