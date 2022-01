È finalmente arrivata la parola fine alla querelle sul nome del nuovo assessore alla Cultura del Comune di Alghero.

Il sindaco Mario Conoci ha nominato Alessandro Cocco, 28 anni, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che prende il posto di Marco Di Gangi, al quale il primo cittadino aveva revocato le deleghe agli inizi di agosto.

Cocco avrà le deleghe anche per Turismo, Affari generali, Rapporti con la Fondazione Alghero e con l'Università. “Ringrazio il sindaco per la fiducia e spero di essere all’altezza del compito. Far parte della Giunta vorrà dire riprendere il lavoro svolto da Marco Di Gangi – ha dichiarato Alessandro Cocco – e mettersi al servizio della città per portare avanti il programma con cui ci siamo presentati ai cittadini nel 2019. Ovviamente lavorerò lealmente con il sindaco, al quale non abbiamo mai fatto mancare, come partito, né in consiglio né fuori dal consiglio la nostra lealtà. Il resto lo dimostreranno le azioni che faremo”.

“Dal punto di vista turistico – conclude Cocco –, lavoreremo sulla promozione che è l’aspetto più importante per una città come Alghero, e la creazione di tutte quelle iniziative che sviluppano la Destinazione Alghero. Sul fronte culturale, continueremo a rendere sempre più profittevole il patrimonio di cui la città gode e che può creare economia. Inoltre cercherò di ridurre la burocrazia per semplificare la vita agli algheresi”.

