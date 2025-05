Alessandra Mussolini lascia Forza Italia ed entra nella Lega.

L’annuncio ieri della segreteria Lega Lazio: «Nel corso del direttivo regionale della Lega Lazio, in corso in questo momento a Roma, alla presenza del vicesegretario federale e sottosegretario Claudio Durigon, è stato annunciato l'ingresso di Roberto Cantiani, storico consigliere comunale in Campidoglio, e di Alessandra Mussolini, già europarlamentare e parlamentare italiana, all'interno del partito». «Nei prossimi giorni incontreranno il segretario federale Matteo Salvini per formalizzare le adesioni, insieme al segretario regionale del Lazio Davide Bordoni - aggiunge -. Sarà anche l'occasione per scambiare opinioni, idee e fissare le prossime iniziative da portare avanti sul territorio insieme alla squadra della Lega di Roma e nel Lazio».

La nipote di Benito Mussolini, 62 anni, ha sempre militato negli ambienti della destra sebbene negli ultimi tempi si sia espressa a favore dei diritti Lgbt e dell’approvazione del Ddl Zan. Esordì in politica negli anni '90 prima nelle file del Msi e poi di An. Dopo la rottura con Gianfranco Fini fondò il partito Azione sociale, passando poi definitivamente a Forza Italia e venendo eletta a più riprese deputata, senatrice e parlamentare a Strasburgo.

