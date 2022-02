Sono 15 in Italia, con dati aggiornati al 16 febbraio, le madri detenute con 16 figli in totale al seguito. E, di queste (5 sono italiane, 10 straniere), cinque sono ancora imputate.

L’attenzione sulla situazione viene richiamata dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia, durante l’audizione davanti alla Commissione parlamentare Infanzia: "La nostra meta ideale – ha detto – è mai più bambini in carcere”.

Nell’Istituto a custodia attenuata per madri di Lauro, nell’Avellinese, ci sono ben nove madri. Nella struttura gli spazi sono stati ristrutturati e, anche con il contributo dell’Università Federico II di Napoli, sono stati realizzati dei bilocali che simulino per quanto possibile un ambiente familiare col fine di ridurre il trauma degli anni trascorsi in una casa di reclusione.

Altre due donne sono all’Icam di San Vittore, Milano; due in quello di Torino; una all’Icam di Venezia Giudecca. A Cagliari si trova infine il quinto Istituto a custodia attenuata per madri in Italia e attualmente non ospita mamme con figli.

Un’altra donna con suo figlio invece sta scontando la pena nella Casa circondariale di Reggio Calabria, una struttura non protetta.

Cartabia ha comunque sottolineato come in Italia il numero di mamme con figli in carcere sia in diminuzione: “Oggi è quasi un terzo rispetto al 31 dicembre 2019, quando c'erano 44 madri con 48 minori”.

(Unioneonline/s.s.)

