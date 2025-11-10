Gr regionale del 10 novembre 2025, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Guardia Costiera: sequestrate 7,5 tonnellate di prodotti ittici non tracciabili e sanzioni per 30mila euro
Elmas: arrestato uomo che aveva ingerito 60 ovuli contenenti cocaina
Porto Torres: primo giorno di sciopero dei lavoratori del deposito Eni per il trasferimento di alcuni dipendenti a Rho. “Ridotta la sicurezza” la denuncia dei sindacati
Cronaca: incidente stradale sulla SS 130 nel bivio di Uta-Villaspeciosa. Due feriti in codice giallo
Quartu: investita donna da un bus del Ctm mentre attraversava la strada
Casa Cus: Andrea Matta ci presenta gli ospiti di oggi
Calcio: domani la ripresa degli allenamenti del Cagliari. La Torres ufficializza il ritorno di Greco in panchina
“Informatore Sportivo dalla C alla Promozione“: Alberto Masu presenta gli ospiti di oggi