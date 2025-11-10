Caffè Corretto, la puntata del 10 novembre 2025: Eleonora Todde, il tappeto mediterraneo della designer cagliaritana conquista NapoliConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 10 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Eleonora Todde, stilista – Il tappeto mediterraneo della designer cagliaritana conquista Napoli
Giuseppe Murru, giornalista, Benedetta Zollo, Gabriele Berutti e Alessandra Congiu – studenti –
Festival Scienza Cagliari 2025: i Giovani Reporter raccontano il futuro tra giornalismo e divulgazione
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Strade sventrate in Sardegna: lavori per fibra e reti lasciano città nel degrado