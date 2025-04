Fumata nera, almeno per il momento, nei negoziati tra Unione Europea e Stati Uniti in tema di dazi.

Secondo l’agenzia Bloomberg i funzionari americani hanno confermato che la maggior parte dei dazi sull'Ue non sarà rimossa immediatamente.

Gli Usa avrebbero infatti respinto la proposta dell'Ue sulla rimozione di tutte le tariffe sui beni industriali, incluse le auto. Washington avrebbe suggerito dal canto proprio suggerito che alcuni dei dazi potrebbero essere compensati con un aumento degli investimenti e delle esportazioni.

In questo quadro di trattativa in salita negli Usa si prepara ad arrivare in visita la premier italiana Giorgia Meloni. «È un momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore», ha detto Meloni nel suo intervento alla cerimonia dei Premi Leonardo, a Villa Madama. Poi, riferendosi alla missione a Washington dove incontrerà il presidente degli Usa Donald Trump, la presidente del Consiglio ha aggiunto, con una punta d'ironia: «Non sento alcuna pressione come potete immaginare per i miei prossimi due giorni...».

