Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha diffuso il consueto videomessaggio nella serata di ieri e al centro del suo discorso c’è stata la richiesta affinché il settimo pacchetto di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia venga approvato il prima possibile: “In tutti i negoziati con i partner stranieri – ha detto -, sottolineo costantemente che il settimo pacchetto di sanzioni dell'Ue è necessario il prima possibile. La Russia deve sentire la crescente pressione per la guerra e la sua aggressiva politica anti-europea", ha aggiunto riferendosi alle nuove minacce russe alla Lituania e alle pressioni energetiche su alcuni Paesi europei con il taglio delle forniture di gas.

Secondo alcuni media internazionali, l’Europa sta valutando l'imposizione di sanzioni sull'oro russo come parte del prossimo pacchetto di misure restrittive contro Mosca.

Intanto le truppe di Mosca continuano a sparare sulle aree di confine della regione di Sumy, nel nord dell'Ucraina: ieri 4 persone sono rimaste ferite a causa degli attacchi dei droni kamikaze che hanno danneggiato case, fabbricati agricoli, una scuola e un consiglio del villaggio.

Ma l’esercito russo prosegue inoltre a est dove ha conquistato i villaggi di Pidlisne e Myrna Dolyna nel sud-ovest della città di Severodonetsk.

La giornata di ora in ora:

Ore 15.55 – Scholz: “L’Ucraina ha bisogno di un piano Marshall”

"L'Ucraina ha bisogno di un piano Marshall per la ricostruzione". Lo ha detto Olaf Scholz parlando al Bundestag.

Ore 14.10 – Mosca: “Berlino alimenta la russofobia”

La Russia, che oggi commemora l'invasione nazista dell'URSS nel 1941, ha accusato la Germania di alimentare "l'isteria russofoba", in mezzo alle crescenti tensioni tra Mosca e Berlino legate all'Ucraina. "Berlino, con le parole e con i fatti, minaccia i risultati

degli sforzi decennali di Russia e Germania per superare l'inimicizia (...) dopo la guerra", ha affermato oggi il ministero degli esteri in un comunicato diffuso in occasione

delle commemorazioni.

Ore 13.28 – Kiev: “Di Maio ha scelto il bene”

"Ogni politico sceglie come entrare nei libri di storia mondiale. Un atto forte di Luigi Di Maio, un leader che comprende le sfide del tempo per l'Europa. La politica italiana è una questione di competenza solo dell'Italia. Ma siamo grati a tutti coloro che hanno scelto la parte del bene". Lo scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il giorno dopo la rottura del ministro degli Esteri con i 5 Stelle motivata anche con la crisi in Ucraina.

Ore 13.10 – Nave turca parte da Mariupol dopo i colloqui sul grano

Una nave mercantile turca è in partenza dal porto di Mariupol in Ucraina in seguito ai colloqui sul grano con Mosca. Lo rendono noto le autorità di Ankara.

Ore 12.30 – Raffineria russa colpita da droni ucraini

Una delle più grandi raffinerie petrolifere della Russia meridionale - l'impianto di Novoshakhtinsk, nella regione di Rostov, a pochi chilometri dal confine ucraino - è stata colpita questa mattina sembra da un drone che ha provocato un incendio. Lo riportano i media internazionali. "Secondo una versione, l'incendio è stato causato da un attacco di un UAV (veicolo aereo senza pilota) contro le installazioni tecniche dell'impianto", ha scritto su Telegram il governatore della regione. La raffineria è stata colpita da due droni.

Ore 12 – “1.300 soldati ucraini circondati a Lysychansk”

Oltre 1.300 tra soldati e mercenari ucraini sono circondati in queste ore a sud di Lysychansk, nell'Ucraina orientale: lo rende noto il ministero degli Interni dell'autoproclamata Repubblica di Lugask, secondo quanto riporta la Tass.

Ore 10.50 – Bombe a grappolo su Mykolaivl, un morto

Un civile è morto ieri, colpito da una bomba a grappolo, durante un attacco russo contro la città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina: lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale, secondo quanto riporta questa mattina l'agenzia Ukrinform. Ieri le truppe russe hanno inoltre colpito col fuoco di artiglieria il villaggio di Shyroke, nel distretto di Bashtanka, e il villaggio di Inhulka ferendo due civili. Un altro civile è rimasto ferito durante un attacco a Ochakiv e un quinto ha riportato ferite in un attacco a Pervomaiske e Novomykolaivka. Un sesto civile è rimasto ferito a Chervone.

Ore 9.19 – Gas: Iea, Europa si prepari a stop totale gas russo

Secondo il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia (Iea) l'Europa deve prepararsi immediatamente a uno stop completo delle forniture di gas russo questo inverno. "L'Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas russo sia completamente tagliato fuori", ha detto Faith Birol in un'intervista al Financial Times. La riduzione delle forniture decisa dalla Russia la scorsa settimana può essere una premessa di altri tagli, sostiene, nel tentativo di Mosca di usarla come “leva” per la guerra all'Ucraina.

