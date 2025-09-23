Zelensky: «La violazione aerea è russa, senza risposte Mosca andrà avanti»Il leader ucraino: «Nuove azioni dimostrative senza un intervento deciso degli alleati»
Dopo la chiusura degli scali di Copenaghen e Oslo per la presenza di “droni sospetti” nello spazio di volo, ad intervenire su X è il presidente ucraino.
Volodymyr Zelensky rende noto di aver affrontato l'argomento delle «violazioni da parte della Russia dello spazio aereo degli Stati membri della NATO, anche il 22 settembre a Copenaghen» con la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale , Kristalina Georgieva. «Abbiamo scambiato - scrive - opinioni sulle ragioni. Se non ci sarà una risposta decisa da parte degli alleati - sia Stati che istituzioni - alle provocazioni, la Russia continuerà a perpetrare tali violazioni».
Nel corso della conferenza stampa su quanto accaduto conclusasi poche ore fa a Copenaghen, la polizia danese non ha però né confermato né smentito che i droni siano russi, limitandosi a riferire di essere al lavoro per accertare quanto accaduto.
(Unioneonline)