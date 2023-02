Se anche l'Ucraina dovesse firmare il più stringente dei trattati di pace, il pericolo di un'aggressione da parte della Russia potrebbe ripresentarsi. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo che per questo è necessario costruire uno Stato ucraino che in futuro sia in grado di difendersi.

Non solo: l'Ucraina ha bisogno di precise garanzie. Deve esserci una lista di Paesi garanti, che devono accertarsi che determinati punti vengano attuati.

«Tutto questo viene discusso con i leader di Francia, Stati Uniti, Turchia, Regno Unito, Polonia, Italia, Israele e ci sono molti altri amici che vogliono partecipare. Ma finora - ha aggiunto Zelensky - non abbiamo ricevuto una precisa lista di garanzie e una lista di Paesi disposti a seguirci al 100%».

«Non ci servono 40 Paesi nel mondo pronti a unirsi e di combattere per l'Ucraina sulla base di un accordo – ha sottolineato - Ci servono attori seri che siano però pronti a tutto. Ci serve un gruppo di Stati che siano pronti a fornire qualsiasi arma entro 24 ore. Ci servono singoli Paesi dai quali dipenda una politica sanzionatoria, in modo che le sanzioni siano già elaborate in profondità in anticipo. In modo che appena abbiamo un sentore di una minaccia dalla Federazione russa, questi Paesi si uniscano e introducano tutte (le misure di ritorsione) in tre giorni, blocchino tutto».

«Se ci offrono di entrare nella Nato da domani e non giocano di nuovo con le nostre vite ma fanno un'offerta seria di adesione, noi entreremo – ha proseguito -. Ma purtroppo questo non accadrà e non è accaduto finora. Per questo dobbiamo costruirci da soli quelle garanzie che ci proteggano, proteggere le vite delle persone. Siamo comunque in grado di proteggerci da soli ma proteggere tutte le persone è un compito più difficile», ha detto Zelensky.

«Credo che il nostro intero popolo sarà il nostro grande esercito», come una «grande Israele», con membri dell'esercito e della guardia nazionale in tutte le sedi istituzionali, nei supermercati e cinema.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata