«21mila soldati della Wagner sono stati uccisi dalle forze ucraine, e oltre 80mila sono rimasti feriti». È il bilancio fornito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El Mundo.

«La Wagner - ha spiegato - ha due categorie: i mercenari professionisti e quelli mobilitati dalle carceri, la loro carne da cannone. Le nostre truppe ne hanno uccisi 21.000 e ne hanno feriti 80.000. La buona notizia è che abbiamo distrutto la parte più motivata delle forze russe».

Ma sul conflitto con Mosca si aprono nuovi scenari secondo il Washington Post che, citando alcune fonti, scrive che il direttore della Cia William Burns ha compiuto un viaggio segreto in Ucraina agli inizi di giugno, durante il quale gli è stata rivelata dai funzionari di Kiev una strategia per riprendere i territori occupati dalla Russia e aprire le trattative per un cessate il fuoco con Mosca entro la fine dell'anno.

Il viaggio sarebbe avvenuto prima del fallito ammutinamento della Wagner.

