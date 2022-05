Volodymyr Zelensky si aspetta buone notizie a partire da domani sulla fornitura di armi dai partner dell’Ucraina: "Lavoriamo tutti i giorni per rafforzare la nostra difesa, a partire dalla fornitura armi – ha spiegato su Telegram il presidente di Kiev - Naturalmente molto dipende dai nostri partner, da quanto sono pronti a fornire all'Ucraina tutto il necessario per difendere la libertà. E io mi aspetto buone notizie al riguardo già la prossima settimana".

Nella serata di ieri, scrive il Kyiv Independent, un attacco missilistico alla periferia di Kryvyi Rih, nell'oblast di Dnipropetrovsk, ha "praticamente distrutto" un impianto industriale, secondo quanto ha riferito il capo militare della regione, Oleksandr Vilkul, senza tuttavia specificare quale sia l'impianto colpito. In città hanno sede diverse industrie, compresa l'Arcelor Mittal Kryvyi Rih, la più grande acciaieria dell'Ucraina.

Situazione difficile nell’area occupata dai russi in Crimea dove, afferma lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, “è stato ordinato di dare la priorità ai soldati di Mosca feriti rispetto ai pazienti civili. A causa delle molte vittime nelle forze nemiche - si legge in un comunicato -, le autorità occupanti in Crimea hanno ordinato di rimuovere i pazienti civili dagli ospedali locali per liberare i letti ai soldati feriti. E il sangue dei donatori viene raccolto in modo intensivo".

Bende, medicinali, antibiotici. Ma anche patate e stampelle. Sono tutto quello che i cittadini russi raccolgono per i loro uomini al fronte. E in prima linea, per quanto riguarda l’organizzazione, ci sono le donne. Uno dei tanti elementi che emerge dalle loro storie sembra essere la consapevolezza per cui l’esercito del Paese non fosse preparato per affrontare una guerra come quella con l’Ucraina.

Ore 10.08 – 30.150 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra

Sono circa 30.150 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che dopo 95 giorni di conflitto si registrano anche 207 caccia, 174 elicotteri e 504 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.338 carri armati russi, 631 pezzi di artiglieria, 3.270 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 116 missili da crociera e 13 navi.

Ore 7.45 – “Distrutto oltre il 30% dei carri armati russi”

Le forze ucraine hanno distrutto oltre il 30% dei moderni carri armati russi dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio scorso: lo ha detto il consigliere del ministro dell'interno ucraino, Viktor Andrusiv, nel corso di un'intervista a Canale 24. "Prima della guerra contro l'Ucraina, la Russia aveva circa 3mila carri armati moderni e oltre il 30% di essi è stato distrutto dai nostri difensori in tre mesi di guerra. Tra sei mesi questa cifra potrà solo aumentare", ha detto Andrusiv confermando che Mosca è stata costretta a rimettere in servizio i vecchi carri armati di progettazione sovietica T-62, risalenti agli anni '70.

Ore 7.35 – Kiev, ucciso comandante battaglione aereo russo

Le forze armate ucraine affermano di aver eliminato il comandante di un battaglione d'assalto aereo russo, il tenente colonnello Alexander Dosyagaev. Lo riporta l'agenzia di stampa Ukrinform.

