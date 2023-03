Non ha fatto mistero, Ursula von der Leyen durante il Consiglio europeo, di uno dei temi a lei più cari: quello dei bambini. «Sull'Ucraina – ha detto la presidente della Commissione europea - abbiamo avuto un dibattito intenso, anche con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Un punto che mi è caro è quello dei bambini ucraini rapiti dalla Russia, che ci ricorda i momenti bui di un nostro oscuro passato: ben 16.200 bambini sono stati rapiti. È un crimine di guerra e giustifica pienamente il mandato d'arresto spiccato dall'Aja».

Sempre oggi c’è stato l’annuncio di Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, nel corso del suo consueto videomessaggio serale: «Abbiamo ottenuto un risultato per il quale lavoriamo da tempo. È stato firmato un accordo per aprire un ufficio di rappresentanza della Corte penale internazionale in Ucraina. Questo passo consentirà alla giustizia internazionale di diventare ancora più attiva nelle indagini sui crimini di l'esercito russo sul nostro suolo ucraino».

