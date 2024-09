La presidente della commissione europea Ursula von Der Leyen in visita a Kiev.

Lo ha annunciato lei stessa su X, in un post dove si legge: «La mia ottava visita a Kiev arriva mentre si avvicina la stagione del riscaldamento e la Russia continua ad attaccare le infrastrutture energetiche».

Von der Leyen ha spiegato che il suo arrivo nella capitale ucraina ha al centro proprio «il sostegno dell'Europa», in vista del temuto inverno nel Paese.

La vista della numero uno di Bruxelles arriva all’indomani del via libera del Parlamento europeo all'uso delle armi occidentali in Russia. Un voto che ha spaccato i partiti italiani: gli eurodeputati italiani hanno votato essenzialmente contro la risoluzione con divisioni nel Pd e in Forza Italia. Compattamente contrarie invece le delegazioni di Lega e Fratelli d'Italia e, a sinistra, Movimento 5 Stelle e Avs.

«Ciò che chiede il Parlamento europeo conduce verso una guerra mondiale con armi nucleari», ha dichiarato il presidente della Duma russa Volodin. Aggiungendo: «In caso di attacchi ucraini in profondità in Russia con armi occidentali, la Russia darà una risposta dura usando armi più potenti».

