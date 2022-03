La pandemia torna a preoccupare. Non tanto l’Italia, dove l’aumento dei contagi dell’ultima settimana non si riflette sui numeri degli ospedali, in continua discesa.

Ma Berlino lancia l’allarme: “La situazione pandemica in Germania è molto peggiore dell’umore, non possiamo dirci contenti della situazione”, afferma in conferenza stampa il ministro della Salute Karl Lauterbach.

“Leggo sempre che la variante Omicron è una variante leggera, ma questo è falso o comunque vero solo in parte”, continua il ministro, ricordando che in Germania “ci sono 250 vittime al giorno, e in poche settimane i pazienti che moriranno saranno di più”.

Il ministro e gli esperti del Robert Koch Institut temono si possa di nuovo arrivare ad una situazione di forte pressione sul sistema sanitario nazionale.

E nuove misure drastiche arrivano anche in Cina. Changchun, città di 9 milioni di abitanti, capoluogo della provincia di Jilin, è stata messa in lockdown per contenere la nuova ondata, con i contagi a livello nazionale che sono risaliti ai massimi degli ultimi due anni.

Nel capoluogo è stata avviata una campagna di test di massa, ai residenti è stato ordinato di lavorare da casa mentre è consentito ad una sola persona per nucleo familiare di uscire ogni due giorni per acquistare beni primari come cibo e farmaci. La Commissione sanitaria nazionale ha riferito oggi 555 nuovi contagi rilevati giovedì nel Paese, di cui 397 locali e 158 importati.

(Unioneonline/L)

