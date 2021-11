Nuovi casi di variante Omicron del Covid vengono segnalati da vari Paesi. L’Australia ha reso noto di aver diagnosticato due contagi su passeggeri arrivati dal Sudafrica, in Repubblica Ceca l'ospedale regionale di Liberec, nel nord del Paese, ha annunciato in un collegamento televisivo in queste ore la presenza della nuova variante con la conferma di un paziente che ne risulta contagiato.

L’Olanda intanto ha confermato che i primi 61 passeggeri trovati positivi al coronavirus al loro arrivo ad Amsterdam, a bordo di due voli, dal Sudafrica hanno la variante Omicron con “un indice di certezza del 95 per cento”, come comunica il ministero della Sanità.

In tale contesto sono numerosi gli Stati che adottano provvedimenti restrittivi, l’ultimo in ordine di tempo è Israele che ha deciso di chiudere completamente le frontiere per prevenire l’ingresso di persone contagiate.

