Un dipinto di Pablo Picasso, valutato oltre un milione di dollari, venduto al prezzo di una cena per due. È Ari Hodara il fortunato vincitore della lotteria "1 Picasso per 100 euro", che offriva ai partecipanti la possibilità di aggiudicarsi una gouache su carta del 1941 dell’artista spagnolo intitolata "Tête de femme", proveniente dalla collezione di Opera Gallery.

Un'iniziativa di solidarietà, con il ricavato che sarà devoluto alla Fondazione per la Ricerca sull'Alzheimer.

Hodara, che ha acquistato il biglietto vincente numero 94715 lo scorso fine settimana, è un ingegnere parigino, appassionato d'arte. «Quando mi hanno chiamato ho pensato che fosse una truffa, un tentativo di phishing», ha dichiarato mercoledì alla CNN. «Sono rimasto molto, molto sorpreso. È un sogno, non avrei mai pensato di possedere un Picasso. Non è alla mia portata. Di solito li vedo solo nei musei».

La prima edizione della campagna "1 Picasso per 100 euro", si è tenuta nel 2013, con i fondi raccolti destinati alla conservazione di Tiro, città storica del Libano meridionale patrimonio mondiale dell'Unesco. Una seconda edizione, nel 2020, ha sostenuto programmi per l'acqua potabile e l'igiene durante il picco della pandemia di Covid-19: in quell’occasione vinse una donna di Ventimiglia.

(Unioneonline/D)

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