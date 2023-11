Scuote il Brasile la storia di Ielly Gabriele Alves, una giovane di 23 anni, che ha filmato il suo fidanzato che le spara, uccidendola.

Sembrava un sabato sera come tanti a Jataí, cittadina nello Stato brasiliano di Goias. La coppia è in casa, lei sta riprendendo con il cellulare il fidanzato. I due parlano in tranquillità quando lui, affacciato alla finestra – mentre lei ride e scherza – si volta, le punta una pistola e spara.

La 23enne, colpita dal proiettile, crolla a terra senza vita.

Il rapporto della polizia locale indica che quella notte un'unità aveva ricevuto una chiamata per recarsi all'Hospital das Clínicas, dove Ielly era stata ricoverata con una ferita da arma da fuoco al petto. Quando gli agenti sono arrivati, però, l’hanno trovata già morta. Interrogato, l'assassino, identificato come Diego Fonseca Borges, di 27 anni, ha raccontato che si trovava in auto con la fidanzata quando due uomini in moto avrebbero sparato contro di loro durante una rapina. La versione non ha però convinto gli inquirenti, che hanno notato subito alcune contraddizioni.

Dopo aver analizzato il cellulare della vittima, la verità è venuta a galla e il giovane è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Un'amica di Ielly ha intanto rivelato che la ragazza era già stata minacciata da Diego, che aveva precedenti penali.

(Unioneonline/s.s.)

