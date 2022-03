Nel ventesimo giorno di guerra in Ucraina sono ripresi i negoziati in videoconferenza tra Kiev e Mosca. Il lavoro delle delegazioni russa e ucraina continua e questo "è un fatto positivo", ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta la Tass. Sul tavolo “questioni di regolamentazione generale, cessate il fuoco, ritiro delle truppe dal territorio del Paese", ha detto il consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak.

In attesa degli esiti di questo nuovo round, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto in video collegamento da Kiev con i leader dei Paesi nordici e baltici della Joint Expeditionary Force radunati oggi a Londra dal premier britannico Boris Johnson che "l'Ucraina si rende conto che non è nella Nato”. “Abbiamo sentito per anni parlare di porte aperte, ma abbiamo anche sentito dire che non possiamo entrarci, e dobbiamo riconoscerlo", ha aggiunto. Le armi che gli alleati occidentali forniscono all'Ucraina "in una settimana ci durano per 20 ore", per questo “siamo costretti a riutilizzare gli equipaggiamenti sottratti ai russi". Il leader ucraino ha così rivolto un ennesimo appello in particolare all'Europa, "Aiutandoci, aiuterete voi stessi", ha insistito Zelensky per poi aggiungere accorato: "Sapete di quali armamenti abbiamo bisogno, lo sanno tutti".

Intanto la battaglia continua a infuriare: violente esplosioni - almeno tre, probabilmente provocate da missili da crociera - sono avvenute verso le 5 in una zona residenziale di Kiev (che stasera imporrà un coprifuoco di 36 ore) e sono state sentite in tutta la città. Ad essere colpito è stato un palazzo di 15 piani nel quartiere di Sviatochine, nella parte occidentale della capitale: molti gli appartamenti in fiamme. Le vittime sarebbero almeno 4, mentre 27 persone sono state salvate.

La guerra in Ucraina finirà entro maggio "perché la Russia esaurirà le risorse per continuare l'invasione", sostiene Oleksiy Arestovich, consigliere della presidenza ucraina, sottolineando che "i tempi esatti dipenderanno da quante risorse il Cremlino è disposto a impegnare per la campagna". "Penso che entro l'inizio di maggio - ha spiegato - dovremmo avere un accordo di pace, forse molto prima, vedremo. Siamo a un bivio, ora: o ci sarà un accordo di pace molto rapidamente, entro una o due settimane, con il ritiro delle truppe e tutto il resto, o ci sarà un tentativo di mettere insieme alcuni siriani per un secondo 'tentativo' e, quando respingiamo anche loro, un accordo entro metà aprile o fine aprile". Infine, "uno scenario completamente folle potrebbe spingere la Russia ad inviare nuovi coscritti dopo un mese di addestramento".

Ore 16.20 – Ucciso un cameraman di Fox News

Dopo la morte di Brent Renaud, già reporter del New York Times, un altro addetto all’informazione ucciso in Ucraina. Si tratta di un cameraman dell’emittente Usa Fox News.

***

Ore 15.54 – Mosca sanziona Biden e Blinken

La Russia ha deciso di imporre sanzioni al presidente Usa Joe Biden e al segretario di Stato Antony Blinken. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Mosca ha anche vietato al presidente degli Stati Uniti Joe Biden di entrare in Russia.

***

Ore 15.30 – Usa: nuove sanzioni, anche a Lukashenko

Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni alla Russia per l'Ucraina e colpiscono anche il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, e alla sua famiglia. Lo comunica il Tesoro americano.

***

Ore 15.14 – Nato: “Temiamo uso di armi chimiche”

Nella guerra in Ucraina lanciata dalla Russia "siamo preoccupati che Mosca possa mettere in scena un'operazione sotto falsa bandiera forse anche con armi chimiche". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg durante un punto stampa.

***

Ore 14.45 – “Pazienti in ostaggio dei russi in un ospedale di Mariupol”

“Le truppe russe hanno preso in ostaggio il personale e i pazienti di un ospedale di Mariupol”. Lo rende noto su Facebook la Media Human Rights Initiative (MHRI) ucraina. L'organizzazione spiega che i pazienti hanno contattato la MHRI, affermando che da ieri mattina l'ospedale regionale di terapia intensiva di Mariupol è stato occupato dalle truppe russe. I soldati sparerebbero dall'interno dell'ospedale, impedendo a chiunque di uscire. Alcune persone che avrebbero tentato di fuggire sarebbero state ferite.

***

Ore 14 – Vertice Draghi-Sullivan: “Ferma condanna alla Russia, avanti uniti”

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi un incontro con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, sugli sviluppi e le implicazioni della guerra in Ucraina. Secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, hanno condiviso "la ferma condanna per l'aggressione ingiustificata da parte della Russia e la necessità di continuare a perseguire una risposta decisa e unitaria nei confronti di Mosca".

***

Ore 13.35 – Salgono a 44mila i profughi entrati in Italia

Salgono a 44.008 i profughi ucraini arrivati finora in Italia. Lo indica il Viminale sul suo sito. La rilevazione di ieri era ferma a 38.500, c'è stato quindi un incremento di oltre 5mila unità. La maggioranza rimane composta da donne, 22.331, e da minori, 17.858, mentre gli uomini sono 3.819. Le principali città di destinazione dichiarate al momento dell'ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna.

***

Ore 12.30 – Agenzia cyber: “Attenzione alle tecnologie russe”

L'evoluzione del conflitto in Ucraina potrebbe "pregiudicare l'affidabilità e l'efficacia" di tecnologie informatiche fornite da aziende legate alla Russia. L'allarme arriva dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che raccomanda le aziende italiane "di procedere urgentemente ad un'analisi del rischio derivante dalle soluzioni di sicurezza informatica utilizzate e di considerare l'attuazione di opportune strategie di diversificazione per quanto riguarda, in particolare, le seguenti categorie di prodotti per la sicurezza dei dispositivi: antivirus, 'web application firewall', protezione della posta elettronica; protezione dei servizi cloud; servizi di sicurezza gestiti”.

***

Ore 11.40 – Unicef: “Ogni secondo un bambino diventa rifugiato”

Circa 1,4 milioni di bambini sono fuggiti dall'Ucraina da quando l'invasione russa è iniziata il 24 febbraio, il che significa che quasi un bambino al secondo è diventato un rifugiato. Lo ha detto James Elder, portavoce dell'agenzia Onu per l'infanzia Unicef. "In media, ogni giorno negli ultimi 20 giorni in Ucraina, più di 70.000 bambini sono diventati rifugiati", ha detto Elder, ciò equivale a circa 55 ogni minuto, "quindi quasi uno al secondo", ha detto.

***

Ore 10.50 – Bombardato nella notte l’aeroporto di Dnipro

L'aeroporto della città ucraina orientale di Dnipro ha subito una "distruzione massiccia" dopo due bombardamenti russi nella notte, hanno detto le autorità regionali. "Durante la notte, il nemico ha attaccato l'aeroporto di Dnipro. Due colpi. La pista di decollo e di atterraggio è stata distrutta. Il terminale è danneggiato. Distruzione massiccia", ha scritto Valentin Reznichenko, governatore della regione omonima su Telegram.

***

Ore 9.45 – Approvato il quarto pacchetto di sanzioni Ue

Il Consiglio Ue ha adottato il quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia: vietate tutte le transazioni con alcune imprese statali, previste restrizioni all'esportazione di beni e tecnologie per l'industria della difesa, per la sicurezza e per l'industria energetica. Stop all'export di beni di lusso. Confermata l'ipotesi di azioni per sospendere la Russia come “nazione favorita” nel Wto, l'organizzazione mondiale del commercio.

***

Ore 9.30 – Cina: “Dagli Usa fake news sull’aiuto militare alla Russia”

Il portavoce presidenziale del Cremlino, Dmitry Peskov, "ha negato ieri che la Russia abbia chiesto alla Cina di fornire assistenza militare. Gli Usa creano e diffondono di tanto in tanto informazioni false, che non sono né professionali né etiche, per non parlare di responsabilità". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. In tal modo, ha aggiunto, "non faranno altro che screditare ulteriormente l'America nel mondo".

***

Ore 9 – I premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia oggi a Kiev

I premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia si recheranno oggi a Kiev per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo riferisce una nota del governo polacco. Mateusz Morawiecki, Petr Fiala e Janez Jansa "andranno oggi a Kiev come rappresentanti del Consiglio europeo, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Chmygal", si legge nella nota. "Lo scopo della visita è confermare l'inequivocabile sostegno dell'intera Unione Europea alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina e presentare un ampio pacchetto di sostegno allo Stato e alla società ucraini".

***

Ore 8.40 – I russi: “Occupata l’intera regione di Kherson”

Le forze armate russe hanno preso il controllo dell'intero territorio della regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale. Lo riferisce il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, citato dalle agenzie russe.

***

Ore 8.30 – Pechino: “Non vogliamo essere colpiti dalle sanzioni russe”

La Cina non vuole "essere colpita" dalle sanzioni alla Russia. Lo ha riferito il ministero degli Esteri.

***

Ore 7.25 – Corridoi di evacuazione da Sumy

Previsti oggi corridoi di evacuazione da quattro città nella regione nord orientale di Sumy. Lo fanno sapere le autorità cittadine, secondo quanto riporta la Bbc. In un messaggio su Telegram il capo dell'amministrazione regionale di Sumy Dmytro Zhyvytsky ha detto che i percorsi di evacuazione dalle città di Sumy, Konotop, Trostianets e Lebedyn verranno attivati tra le 9 e le 21 ora locale (tra le 8 e le 20 in Italia). Sumy, vicina al confine russo, è stata in questi giorni sotto pesanti bombardamenti e i cittadini sono rimasti senza acqua.

