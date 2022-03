L'ennesima notte di bombardamenti apre il ventesimo giorno di guerra in Ucraina.

Violente esplosioni - almeno tre, probabilmente provocate da missili da crociera - sono avvenute verso le 5 in una zona residenziale di Kiev e sono state sentite in tutta la città. Ad essere colpito è stato un palazzo di 15 piani nel quartiere di Sviatochine, nella parte occidentale della capitale: molti gli appartamenti in fiamme. Secondo il servizio di emergenza ucraino almeno due persone sono morte: "Due corpi senza vita sono stati trovati sul luogo", spiegano i soccorritori, aggiungendo di essere riusciti a salvare 27 persone.

Secondo il Kiev Independent, altre 4 persone sono rimaste uccise durante i bombardamenti russi nella città ucraina di Rubezhnoye, nella regione del Lugansk, che hanno colpito e distrutto un collegio per non vedenti, un ospedale cittadino, tre scuole e altre strutture militari.

Sul fronte diplomatico oggi i rappresentanti di Russia e Ucraina si incontreranno ancora (in videoconferenza) per un nuovo round di colloqui. “Difficili ma più costruttivi”, è stato il bilancio di parte ucraina dopo quelli di ieri. I rappresentanti di Kiev continuano a rinnovare la richiesta di un immediato cessate il fuoco e del ritiro delle truppe russe dal loro territorio.

La guerra in Ucraina finirà entro maggio "perché la Russia esaurirà le risorse per continuare l'invasione", sostiene Oleksiy Arestovich, consigliere della presidenza ucraina, sottolineando che "i tempi esatti dipenderanno da quante risorse il Cremlino è disposto a impegnare per la campagna". "Penso che entro l'inizio di maggio - ha spiegato - dovremmo avere un accordo di pace, forse molto prima, vedremo. Siamo a un bivio, ora: o ci sarà un accordo di pace molto rapidamente, entro una o due settimane, con il ritiro delle truppe e tutto il resto, o ci sarà un tentativo di mettere insieme alcuni siriani per un secondo 'tentativo' e, quando respingiamo anche loro, un accordo entro metà aprile o fine aprile". Infine, "uno scenario completamente folle potrebbe spingere la Russia ad inviare nuovi coscritti dopo un mese di addestramento".

Mentre la Cina - attraverso il direttore della Commissione affari esteri del Partito comunista cinese Yang Jiechi - invita ancora alla "massima moderazione" nella gestione della crisi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato un disegno di legge per estendere la legge marziale nel Paese per altri 30 giorni (era stata introdotta in tutto il Paese lo scorso 24 febbraio) mentre il governo ha lanciato un sito - in collaborazione con le piattaforme di criptovaluta FTX ed Everstake - per raccogliere donazioni in bitcoin e altre valute virtuali a supporto dell'Ucraina contro l'invasione russa e incanalare le risorse alla banca centrale ucraina.

"In 19 giorni l'esercito russo ha avuto più soldati morti che nelle due sanguinose guerre in Cecenia – ha detto Zelensky in un discorso diffuso online, prima di rivolgersi ai militari russi (parlando in russo) -. Vi offro una scelta: a nome del popolo ucraino, vi diamo la possibilità di vivere. Se vi arrendete alle nostre forze militari, vi tratteremo come devono essere trattati gli esseri umani: con dignità. Il modo in cui non siete stati trattati dal vostro esercito. E il modo in cui il vostro esercito non tratta la nostra gente. Scegliete".

Ore 9.45 – Approvato il quarto pacchetto di sanzioni Ue

Il Consiglio Ue ha adottato il quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia: vietate tutte le transazioni con alcune imprese statali, previste restrizioni all'esportazione di beni e tecnologie per l'industria della difesa, per la sicurezza e per l'industria energetica. Stop all'export di beni di lusso. Confermata l'ipotesi di azioni per sospendere la Russia come “nazione favorita” nel Wto, l'organizzazione mondiale del commercio.

Ore 9.30 – Cina: “Dagli Usa fake news sull’aiuto militare alla Russia”

Il portavoce presidenziale del Cremlino, Dmitry Peskov, "ha negato ieri che la Russia abbia chiesto alla Cina di fornire assistenza militare. Gli Usa creano e diffondono di tanto in tanto informazioni false, che non sono né professionali né etiche, per non parlare di responsabilità". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. In tal modo, ha aggiunto, "non faranno altro che screditare ulteriormente l'America nel mondo".

Ore 9 – I premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia oggi a Kiev

I premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia si recheranno oggi a Kiev per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo riferisce una nota del governo polacco. Mateusz Morawiecki, Petr Fiala e Janez Jansa "andranno oggi a Kiev come rappresentanti del Consiglio europeo, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Chmygal", si legge nella nota. "Lo scopo della visita è confermare l'inequivocabile sostegno dell'intera Unione Europea alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina e presentare un ampio pacchetto di sostegno allo Stato e alla società ucraini".

Ore 8.40 – I russi: “Occupata l’intera regione di Kherson”

Le forze armate russe hanno preso il controllo dell'intero territorio della regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale. Lo riferisce il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, citato dalle agenzie russe.

Ore 8.30 – Pechino: “Non vogliamo essere colpiti dalle sanzioni russe”

La Cina non vuole "essere colpita" dalle sanzioni alla Russia. Lo ha riferito il ministero degli Esteri.

Ore 7.25 – Corridoi di evacuazione da Sumy

Previsti oggi corridoi di evacuazione da quattro città nella regione nord orientale di Sumy. Lo fanno sapere le autorità cittadine, secondo quanto riporta la Bbc. In un messaggio su Telegram il capo dell'amministrazione regionale di Sumy Dmytro Zhyvytsky ha detto che i percorsi di evacuazione dalle città di Sumy, Konotop, Trostianets e Lebedyn verranno attivati tra le 9 e le 21 ora locale (tra le 8 e le 20 in Italia). Sumy, vicina al confine russo, è stata in questi giorni sotto pesanti bombardamenti e i cittadini sono rimasti senza acqua.

