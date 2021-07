La variante Delta potrebbe rovinare le vacanze di chi vorrebbe godersi le spiagge e i locali di Mykonos, Ios e altre isole della Grecia, assediate dalla preoccupante diffusione di una nuova ondata di coronavirus.

Di fronte a questa situazione, Atene ha deciso di inviare più agenti di polizia per intensificare i controlli anti-Covid, soprattutto nei locali frequentati dai più giovani.

Una decisione che arriva all'indomani dell'allarme lanciato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che ha contrassegnato le isole greche dell'Egeo meridionale in rosso scuro sulla sua mappa relativa al virus, dopo un aumento delle infezioni, sconsigliando i viaggi non necessari.

Il gruppo di 13 isole comprende le destinazioni greche più popolari per i turisti stranieri - tra cui molti italiani - che attirano milioni di persone.

Le autorità greche hanno già inviato 186 poliziotti a Mykonos, rispetto ai 56 dell'anno scorso, mentre altri 30 agenti sono stati dispiegati a Ios.

Il viceministro della Protezione civile, Nikos Hardalias, ha fatto sapere che le due isole sono "a un passo" da nuove restrizioni, mentre preoccupa anche la situazione nelle isole di Zante, Tinos, Lefkada, Santorini, Paros e Rodi.

I timori riguardano soprattutto i locali, dove spesso non vengono rispettate le misure sanitarie per contrastare la pandemia.

"Mentre gli hotel e i locali per famiglie stanno implementando diligentemente i protocolli, c'è più congestione di quanto vorremmo vedere nei bar, specialmente tra il pubblico più giovane", ha detto il ministro del Turismo Haris Theoharis.

Ed è proprio nei giovani tra i 20 e 30 anni che i tassi di infezione sono aumentati in Grecia, dove il turismo rappresenta quasi il 25% del Pil.

La stagione estiva del 2021 è iniziata con il piede giusto per il Paese, dove gli arrivi sono aumentati del 130% rispetto allo scorso anno, quando c'era stato un calo dei visitatori del 75%.

Il mese scorso, gli ingressi per le vacanze sono aumentati di "più del 400% rispetto a giugno dello scorso anno", ha affermato ancora Theoharis.

All'inizio i luglio, le autorità sono state costrette a imporre un coprifuoco e un divieto di musica a Mykonos, dopo che i tassi di contagio erano saliti alle stelle.

Mercoledì, il ministro della Protezione dei cittadini Michalis Chrisochidois ha avvertito che è solo questione di tempo prima che vengano imposte restrizioni simili a Ios: "Ora c'è il pericolo concreto che l'isola venga chiusa".

(Unioneonline/F)

