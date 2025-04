«Sono orgogliosa di avere una relazione speciale con gli Stati Uniti e con questa Amministrazione». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando in inglese, nelle dichiarazioni davanti alle telecamere all'inizio dell'incontro con il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance a Palazzo Chigi.

La visita in Italia del vicepresidente americano arriva a poche ore dal rientro in Italia della premier, che ieri è stata ricevuta alla Casa Bianca da Donald Trump.

«Abbiamo alcune questioni da affrontare: aggiornerò la premier sui negoziati tra Russia e Ucraina, già in passato ne avevamo parlato, abbiamo un senso di positività e ottimismo», ha detto Vance all’arrivo a Palazzo Chigi.

Al centro del faccia a faccia, come già ieri nello Studio Ovale, anche i dazi. Sul tavolo, a spiegato Vance, non solo «qualche negoziato commerciale tra Italia e Usa ma anche con l'Ue».

Il vicepresidente Usa trascorrerà la Pasqua in Italia: «Traggo ispirazione dal fatto di trovarmi in questa bellissima città piena di persone meravigliose, e quindi siamo grati a voi e, naturalmente, al popolo di Roma, al popolo italiano, per la loro amicizia e anche per la loro calorosa accoglienza», ha spiegato Vance.

