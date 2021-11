Via libera definitivo negli Stati Uniti al vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

I Centers for Diseas Control and Prevention hanno dato l’autorizzazione alle vaccinazioni per i bimbi.

Gongola Joe Biden: “Con l’autorizzazione per i bambini tra i 5 e gli 11 anni siamo a una svolta nella nostra battaglia contro il Covid”, afferma il presidente americano.

Il disco verde “è un grande passo per sconfiggere il virus”, evidenzia, precisando che la campagna di vaccinazione per i bambini potrà cominciare già la prossima settimana, a partire dall’8 novembre.

