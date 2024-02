Maxi-blackout per la rete di telefonia cellulare negli Stati Uniti.

Secondo il sito Downdetector, che monitora interruzioni e disservizi, decine di migliaia di utenti in diverse aree del Paese hanno riscontrato, nelle prime ore del mattino, pesantissimi problemi di connessione.

«Gli utenti affermano che sui loro telefoni viene visualizzato il messaggio SOS, impedendo loro di effettuare chiamate o accedere ai servizi. La causa non è chiara», spiega il Washington Post.

Anche il servizio di emergenza 911 (equivalente del nostro 112) «è interrotto in alcune aree, con i funzionari che consigliano l'uso di una linea fissa, dei social media o di un telefono cellulare con un operatore diverso in caso di emergenza», aggiunge lo stesso WP.

Problemi non solo per le chiamate, ma anche con l’invio di sms e con l’accesso a internet. Colpite – da quanto si apprende – tutte le principali compagnie, dalla AT&T alla Verizon, impegnate nell’assicurare ai clienti che il servizio, laddove in down, verrà presto ripristinato.

Quanto alle zone maggiormente colpite, ancora il Washington Post riferisce: «La mappa di Downdetector mostra che i principali centri abitati, tra cui Los Angeles, Chicago, Houston e Atlanta, sono tra quelli che devono affrontare il maggior numero di interruzioni».

(Unioneonline/l.f.)

