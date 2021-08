Un’intera famiglia è stata trovata morta su un sentiero vicino ad Hite’s Cove, nella Sierra National Forest, in California settentrionale.

Le vittime sono una coppia, la loro figlia di un anno e il loro cane.

Secondo gli investigatori a causare i decessi sarebbero state le fioriture di alghe tossiche nelle acque vicine al sentiero.

Il Consiglio per il controllo delle risorse idriche statali sta testando i corsi d'acqua nell'area per rilevare eventuali segni di alghe pericolose o altre sostanze tossiche. Inizialmente la zona della Sierra National Forest dove sono stati trovati i corpi era stata trattata come un sito di materiali pericolosi in seguito alle preoccupazioni per le morti legate ai gas potenzialmente tossici delle vecchie miniere vicine.

Poi, pero', la dichiarazione di sito di rifiuti speciali è stata revocata e lo sceriffo della contea di Mariposa, Jeremy Briese, ha affermato di non credere che le miniere siano una causa. Intanto i corpi di John Gerrish, sua moglie Ellen Chung e la loro figlia Miju sono stati portati nell'ufficio del medico legale per l'autopsia e gli esami tossicologici.

