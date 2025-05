Una corte federale americana blocca temporaneamente i dazi di Donald Trump, definendoli «illegali» e stabilendo che il presidente non ha l'autorità di imporre tariffe globali. Lo riportano i media americani, citando la decisione della Us Court of International Trade.

La reazione dell’amministrazione Trump non si è fatta attendere. La Casa Bianca ha fatto sapere che presenterà appello, innescando uno scontro giudiziario che potrebbe finire all’attenzione della Corte Suprema Usa, lasciando ai saggi un caso di alto profilo che potrebbe avere un impatto di migliaia di miliardi sull'economia mondiale.

Intanto, il clima di incertezza agita i mercati e sta mandando in stallo i negoziati avviati da Washington con gli altri Paesi per regolamentare in via definitiva i dazi e le altre misure economiche introdotte dalla nuova amministrazione americana.

(Unioneonline/l.f.)

