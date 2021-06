"Il G7 mostrerà alla Cina un fronte unito". Lo ha assicurato il presidente americano Joe Biden, aggiungendo che renderà chiaro a Vladimir Putin e alla Cina che gli Stati Uniti e l'Europa sono uniti.

In partenza per il G7 in terra britannica, lo stesso Biden aveva dichiarato che questo viaggio ha come obiettivo quello di rafforzare l'alleanza.

Dopo il G7, il presidente americano sarà atteso ai vertici con Ue e Nato prima dell'incontro con il presidente russo Vladimir Putin.

