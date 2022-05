In queste ore gli ultimi civili che erano ancora nell’acciaieria Azovstal di Mariupol sono stati evacuati. Oltre 300 persone tra donne e bambini, ha confermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sono state messe in salvo: “Sono grato alle squadre del Comitato Internazionale della Croce Rossa e delle Nazioni Unite per averci aiutato a concludere la prima fase della missione di evacuazione”, ha detto in un messaggio alla nazione all’alba dell’ennesimo giorno di guerra con la Russia.

Nell’acciaieria restano asserragliati circa 2mila soldati, che si preparano all’assalto delle truppe di Mosca. Su Facebook è apparso il messaggio di uno di questi militari, Serhiy Volyna, comandante della 36esima brigata dei marines dell'esercito di Kiev: “Solo i miei pensieri: cosa provo? Sembra come se mi fossi ritrovato in un reality show infernale, dove noi siamo i militari, combattiamo per le nostre vite, tentiamo ogni possibilità per salvarci, e il mondo intero sta solo a guardare una storia interessante. Queste sceneggiature sono utilizzate in film e serie tv. L'unica differenza è che questo non è un film e non siamo personaggi di fantasia. Questa è la vita reale. Dolore, sofferenza, fame, tormento, lacrime, paura, morte - tutto reale!”.

Il maggiore nelle scorse settimane aveva raccontato il dramma dai sotterranei della fabbrica-bunker e ora chiede al mondo di fare in fretta. “Poteri superiori, stiamo aspettando il risultato delle vostre azioni... il tempo stringe e il tempo è la nostra vita!", avverte Volyna che aggiunge: “Cosa mi sorprende? Il cinismo!!! Il cinismo umano non ha limiti!!! Ci sono regole generalmente accettate, sono le stesse per tutti, certificate da un mucchio di leggi, firme e sigilli, ma non funzionano! Allora a che servono?”.

Da Mosca intanto arrivano notizie sulla parata in programma domani, 9 maggio, giorno della Vittoria in cui si ricorda il ruolo dell’Unione sovietica nella guerra contro la Germania nazista, e saranno 77 - come gli anni dalla fine della Seconda guerra mondiale - gli aerei e gli elicotteri che voleranno in parata sopra la capitale. A comunicarlo è il ministero della Difesa russo, confermando che otto caccia sorvoleranno la Piazza Rossa formando la lettera “Z” per sostenere il “personale militare russo che partecipa a un’operazione militare speciale in Ucraina”.

Ore 7.32 – Ucraina: sirene antiaeree in quasi tutte le regioni

Le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato questa mattina in quasi tutte le regioni ucraine: lo riporta il Kyiv Independent.

