Una delle unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata colpita da un proiettile d'artiglieria durante un recente bombardamento sulla struttura da parte dell'esercito ucraino, secondo le autorità di Energodar citate dall'agenzia russa Tass.

Il capo dell'amministrazione militare-civile locale Alexander Volga afferma che "uno dei colpi sparati ha perforato un propulsore, che al momento non è operativo".

La fonte non ha specificato la data dell'incidente.

Ore 8.30 – Kiev: “I droni distruggono materiale russo per 26 milioni di dollari”

Le forze armate ucraine, utilizzando i droni da combattimento turchi Bayraktar, hanno distrutto equipaggiamento militare russo per un valore di almeno 26,5 milioni di dollari in soli tre giorni, fra il 31 agosto e il 2 settembre: lo afferma il comandante in capo delle forze armate di Kiev, Valery Zaluzhnyi, citato dal Kyiv Independent. I droni avrebbero distrutto 8 carri armati T-72, un veicolo da combattimento della fanteria e molti pezzi d'artiglieria di tipo howitzer.

