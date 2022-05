Il massacro dei civili si riaffaccia sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo il ritrovamento, in una fossa comune, dei corpi di quasi 500 persone con mani legate e una pallottola in testa. La notizia è stata diramata dall’arcivescovo di Kiev, Sviatoslav Shevchuk.

Ma le truppe di Mosca proseguono nei loro piani e sono sempre più concentrati verso l’obiettivo di ottenere il completo controllo del Donbass. Di fronte si trovano la resistenza ucraina che le ha già costrette e ripiegare da Kharkiv.

Ancora bombe piovono sull’acciaieria di Mariupol mentre sono in corso le trattative non semplici per evacuare almeno i feriti.

La Turchia, che sta continuando a tentare una mediazione, ha offerto una nave per far uscire dall'acciaieria tutti i feriti, inclusi i militari, e condurli a Istanbul. Le mogli dei combattenti, dopo la visita al Papa e l'appello al leader turco Recep Tayyip Erdogan, si sono rivolte anche al presidente cinese Xi Jinping perché le aiuti a farli uscire in sicurezza.

L’esercito di Kiev ha lanciato una controffensiva in direzione di Izium: una zona chiave per le linee di rifornimento russe verso il Donbass, e si combatte con intensità nelle zone di Popasna.

Il presidente Volodymyr Zelensky è tornato a parlare dei problemi di rifornimento alimentare: “Prima le terre ucraine verranno liberate dagli invasori russi e prima sarà possibile ripristinare la sicurezza alimentare – ha detto - Sostenere ora l'Ucraina, e soprattutto con le armi, significa lavorare per prevenire la carestia globale”.

La giornata di ora in ora:

Ore 9.02 – Kiev, su Azovstal usate bombe incendiarie o al fosforo

I russi hanno lanciato bombe incendiarie o al fosforo contro l'acciaieria Azovstal. Lo denuncia il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, secondo quanto riportano i media ucraini. "Ieri gli occupanti hanno usato per la prima volta bombe incendiarie o al fosforo contro i difensori di Mariupol", scrive Andryushchenko su Telegram, precisando che "gli stessi occupanti affermano che sono stati usati proiettili incendiari 9M22C con strati di termite. La temperatura di combustione è di circa 2-2,5mila gradi Celsius. È quasi impossibile fermare la combustione. L'inferno è sceso sulla terra alla Azovstal".

Ore 8.14 – Nato, “l'Ucraina può vincere”

"C'è stato un clima costruttivo al dibattito di ieri sera". Lo ha detto uno dei vicesegretari della Nato, Mircea Geoana, a margine del vertice informale Nato dei ministri degli Esteri a Berlino, commentando la cena di ieri sera con Finlandia e Svezia. "L'Ucraina può vincere", ha anche affermato.

Ore 7.56 – Colpita infrastruttura militare nella regione di Leopoli

I missili russi hanno colpito stamattina all'alba un'infrastruttura militare nella regione di Leopoli. Lo riferisce l'agenzia ucraina Ukrinform, citando l'amministrazione militare regionale di Leopoli. "Questa mattina alle 4.30 circa una parte dell'infrastruttura militare è stata colpita da un attacco missilistico", afferma su Telegram l'amministrazione militare regionale, precisando che al momento non sono riportate vittime e i danni sono in via di accertamento.

Ore 7.34 – Blinken a Berlino per discutere azione sostenuta verso Mosca

"Sono arrivato a Berlino dove incontrerò informalmente i ministri degli Esteri dei paesi Nato per discutere della nostra alleanza e di un'azione sostenuta per affrontare l'aggressione non provocata della Russia contro l'Ucraina". Lo scrive il segretario di Stato americano Antony Blinken in un post di stanotte su Twitter.

