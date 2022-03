Kiev respinge l’ultimatum russo su Mariupol, una delle città più colpite in questi primi giorni di guerra, siamo ormai al 26esimo.

La Russia ha lanciato un ultimatum “a tutte le formazioni militari ucraine a lasciare Mariupol” questa mattina, “tra le 10 e mezzogiorno tutte le formazioni militari ucraine e i mercenari stranieri senza eccezioni, senza armi e munizioni, devono uscire utilizzando il percorso concordato con l'Ucraina”, ha detto il capo del Centro di controllo della difesa nazionale russo Mikhail Mizintsev.

Ultimatum respinto prontamente: “La resa non è un’opzione”, ha replicato la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk, aggiungendo che Kiev “chiede che le forze russe consentano immediatamente un passaggio sicuro” per i civili. Corridoio che Mosca sosteneva avrebbe creato solo se Mariupol si fosse arresa. Ci si prepara dunque alla battaglia finale per la cittadina che affaccia sul mar d’Azov.

Nell’ennesima notte di bombardamenti intanto le bombe sono cadute in particolare su Kiev e nella regione nordorientale di Sumy. Nella capitale colpite alcune case e un centro commerciale nel quale è scoppiato un vasto incendio e si contano almeno otto vittime.

Sul fronte negoziati, oggi riprendono i colloqui. E continua a muoversi la diplomazia internazionale, con la Svizzera pronta ad ospitare negoziati. Venerdì è invece attesa la visita di Biden in Polonia per incontrare il presidente polacco Andrzej Duda.

Di seguito la diretta del 26esimo giorno di guerra.

Ore 10.25 – Navi russe bombardano case a Odessa

Navi da guerra russe hanno bombardato degli edifici residenziali a Odessa. Lo riporta il Kyiv Independent, che cita il portavoce dell'amministrazione militare dell'oblast di Odessa, Serhiy Bratchuk, secondo il quale molti edifici sono stati danneggiati. Non è ancora noto al momento se ci sono vittime.

Ore 10.05 – Ancora sirene a Leopoli

Nuovo allarme anti-aereo a Leopoli. Le sirene hanno suonato attorno alle 9.30 ora locale. E' la terza volta in meno di dodici ore che dagli altoparlanti della città dell'Ovest dell'Ucraina arriva per i residenti l'ordine di recarsi al più presto nel rifugio più vicino.

Ore 9.50 – “Mariupol distrutta, immenso crimine di guerra”

"Quello che sta accadendo aMariupol è un immenso crimine di guerra, qualcosa di orrendo, lo dobbiamo condannare in modo netto, la città è completamente distrutta". Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell.

"Questa non è guerra ma la distruzione di un Paese senza considerazione delle leggi della guerra perché anche la guerra ha delle leggi. Moralmente, la Russia ha perso la legittimità. Putin merita la più netta condanna del mondo civilizzato", ha aggiunto.

Ore 9.40 – Russi aprono il fuoco sul porto di Odessa

Due navi russe sono apparse in un'incursione a distanza nel porto di Odessa e hanno aperto il fuoco "in modo indiscriminato". Lo ha riferito su Telegram il portavoce del quartier generale operativo dell'amministrazione militare regionale di Odessa Serhiy Bratchuk, come riferisce Ukrinform. L'artiglieria delle Forze armate ucraine avrebbe aperto il fuoco in risposta e avrebbe allontanato le navi dalla riva.

Ore 9.15 – Otto corridoi umanitari aperti, non a Mariupol

Otto corridoi umanitari sono stati concordati per la giornata di oggi in Ucraina, ma nessuno dalla città assediata di Mariupol. Lo riporta il Guardian citando la vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuk, che ha spiegato come continuino a fallire gli sforzi per raggiungere Mariupol con scorte umanitarie.

Ore 8.50 – Missili su zona di addestramento militare

Un attacco con missili ha colpito un'area di addestramento militare a Rivne, nella parte nord-occidentale dell'Ucraina, a circa 300 km a ovest di Kiev. Lo riportano i media internazionali, citando un video in cui il governatore dell'oblast di Rivne, Vitaliy Koval, spiega che le forze russe hanno colpito una zona di addestramento militare con due missili. Non ci sono ancora informazioni su possibili vittime o danni.

Ore 8.30 – “Perdita di Sumy sotto controllo”

La perdita di ammoniaca avvenuta nella notte nell'impianto chimico di Sumykhimprom è "sotto controllo con solo una persona ferita". Lo afferma su Twitter il Centro per le comunicazioni strategiche del Ministero della cultura ucraina. Anche il governatore dell'oblast di Sumy Dmytro Zhyvytskyy su Telegram conferma: "Alle 7.50 la perdita è stata eliminata". "Attualmente sono in corso lavori regolari. Non vi è alcuna minaccia per la popolazione. Si è saputo di una persona ferita, un dipendente dell'impresa", aggiunge il governatore.

(Unioneonline)

