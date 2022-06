Sarà l’energia, con i suoi costi alle stelle in tutto il mondo a causa della guerra tra Russia e Ucraina, il tema centrale al prossimo G7 in Germania. Lo ha confermato un alto funzionario della Casa Bianca in occasione di un incontro con la stampa sul viaggio del presidente Usa in Europa per il summit del G7 e della Nato. Joe Biden, è stato detto anche, “proporrà una nuova serie di misure per aumentare la pressione sulla Russia. Per gli Usa il G7 è stato leader nell'imporre sanzioni senza precedenti contro Mosca in risposta all'invasione dell'Ucraina", ha aggiunto ancora la fonte, annunciando che ai vertici in Germania e Madrid interverrà in collegamento anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

A margine del G7, inoltre, Biden avrà un incontro bilaterale col cancelliere tedesco Olaf Scholz, mentre a margine del vertice Nato a Madrid incontrerà il premier spagnolo Pedro Sanchez e il re Felipe.

Sul fronte di guerra, intanto, i raid russi di ieri sulla regione di Kharkiv ha causato la morte di 10 civili e altre vittime si sono registrate a Zolochiv e a Chuguey.

Il sindaco di Enerhodar, città del sud in cui si trova la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha dichiarato che diversi abitanti sono stati rapiti dai soldati del Cremlino che controllano il sito: "Il luogo in cui si trovano alcuni di loro è ignoto – ha spiegato Dmytro Orlov -. Le condizioni degli altri sono molto difficili: torturati con l'elettroshock, abusati fisicamente e moralmente”.

