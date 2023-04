Odessa trema nella notte sotto il fuoco nemico.

A colpire la regione dell’Ucraina meridionale, i droni di Mosca. «Nel mirino dell’attacco – ha fatto sapere Yurii Kruk su Facebook il capo dell'amministrazione militare del distretto – «strutture non identificate». «Questa notte il nemico ha effettuato un attacco con droni israeliani di tipo Shahid-136 Grazie al lavoro delle nostre forze di difesa, la maggior parte è stata distrutta ma, sfortunatamente, sono state colpite infrastrutture pubbliche», ha scritto Kruk. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero vittime né feriti.

A Kherson e in Lugansk invece, momenti di grande stupore tra i miliziani del Cremlino per la visita a sorpresa del Presidente Vladimir Putin. Un momento dedicato ai combattenti sul fronte, per rassicurarli e spronarli a continuare la lotta contro Kiev. A seguire, il bombardamento nella zona del mercato di Kherson, durante il quale è morto un civile. Tra i piani di Mosca ci sarebbe la conquista della città di Bakhmut prima della Giornata della vittoria del 9 maggio, che celebra la sconfitta della Germania nazista nel secondo conflitto mondiale.

A confortare i suoi, anche il Presidente ucraino Zelensky, che ieri si è recato in visita ad Avdiivka, uno dei punti caldi del fronte orientale insieme a Bakhmut.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata