La Russia ha ammesso l'attacco al porto di Odessa, città portuale ucraina dove è stoccata parte del grano al centro del recente accordo tra Mosca e Kiev per lo sblocco delle esportazioni.

Il Cremlino sostiene però che il raid è servito per distruggere "una nave da guerra ucraina e un deposito di missili", ma – come assicurato dal ministro degli Esteri Lavrov – la Russia “manterrà gli impegni sull'export del grano dal Mar Nero”, spiegando che saranno la Marina russa, quella turca e quella di un terzo partner ancora non identificato a garantire la sicurezza delle navi.

Intanto, non si ferma l’offensiva russa. I missili di Mosca hanno nuovamente colpito Zaporizhzhia, mentre Sumy – denuncia Kiev – è stata bersagliata ben 30 volte in un giorno.

Il leader di Kiev Volodymyr Zelensky si dice però convinto che la guerra “non ha spezzato e non spezzerà l'Ucraina”.

Più di 90 soldati ucraini accusati di “crimini contro l’umanità”

Mosca ha accusato 92 membri delle forze armate ucraine di crimini contro l'umanità e ha proposto un tribunale internazionale sostenuto da Paesi come Bolivia, Iran e Siria. Lo afferma il capo della commissione investigativa russa, scrive la Bbc online.

Kiev distrugge una postazione russa in Ucraina meridionale

L'esercito ucraino ha distrutto una postazione di comando russo e alcuni depositi di munizioni localizzati nell'Ucraina meridionale. Lo riferisce il Kyiv Independent online. Il comando operativo 'Sud' dell'Ucraina, scrive il quotidiano, ha affermato di aver ucciso 66 soldati russi e distrutto cinque carri armati, due obici, un sistema missilistico anticarro e 12 veicoli militari.

