Non hanno avuto successo i tentativi delle truppe russe di accerchiare la capitale dell’Ucraina e la città di Chernihiv. A dirlo è l’ultimo rapporto d’intelligence pubblicato dallo Stato maggiore delle forze armate di Kiev. Buco nell’acqua anche per la conquista di Popasna, Rubizhne e Mariupol. Ma per gli esperti Mosca "cercherà di riprendere le operazioni offensive in direzione delle città di Brovary e Boryspil per bloccare Kiev da est”.

Imponente la perdita tra i soldati russi, “oltre il 50 per cento” dicono ancora le forze armate ucraine, cosa che spinge il Cremlino al reintegro attraverso l’addestramento e l’impiego di unità di riserva.

“I militari russi sanno cosa sia la dignità, cosa sia la coscienza; non capiscono perché apprezziamo così tanto la nostra libertà", ha detto in un messaggio ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che Mosca ha già distrutto “230 scuole, 155 asili e ucciso 128 bambini. Città intere e villaggi sono in cenere: non rimane nulla. I militari russi uccidono i giornalisti, anche se hanno visto la scritta 'Press' su di loro. Potrebbe non essergli stato insegnato a leggere, ma solo a uccidere”.

In chiusura del Consiglio europeo l’Ue si è detta “al fianco dell’Ucraina e del suo popolo” confermando la dichiarazione di Versailles e riconoscendo le aspirazioni d'ingresso nell'Ue. Dal canto suo, Zelensky ha ringraziato i componenti del Consiglio per le sanzioni alla Russia ma ha aggiunto che sono arrivate “un po’ tardi”. Se fossero state preventive, ha sottolineato, ci sarebbe stata una possibilità che la Russia non entrasse in guerra. "Avete bloccato il Nord Stream 2. Ve ne siamo grati. Ma è stato fatto un po' tardi. Perché se fosse stato fatto in tempo, la Russia non avrebbe creato una crisi del gas. Almeno ci sarebbe stata una possibilità", le sue parole. Durante il videocollegamento con Bruxelles ha chiesto di ricevere “di più” per sostenere il conflitto con Mosca.

Oggi intanto il presidente Usa Joe Biden arriva in Polonia e incontrerà le truppe americane a circa 100 chilometri dal confine ucraino. Ad accoglierlo ci sarà il presidente Andrzej Duda. E Mosca continua ad accusare gli Stati Uniti di "aver sostenuto Kiev nello sviluppo di laboratori segreti per lo sviluppo di armi biologiche di sterminio di massa", con il Comitato investigativo russo che ora ha aperto un'indagine ufficiale. Tutte scuse, pretesti usati da Vladimir Putin per giustificare la sua cosiddetta 'operazione speciale', secondo l'Occidente.

L’atteggiamento del presidente russo, secondo il premier britannico Boris Johnson, mostra solo che “non voglia affatto la pace”.

La giornata di ora in ora:

Ore 9.10 – Colpito il maggior deposito di carburante dell’esercito a Kiev

Il ministero russo della Difesa comunica che missili Kalibr hanno colpito e distrutto il maggiore deposito di carburante rimasto a disposizione dei militari ucraini, vicino a Kiev.

***

Ore 8.48 – Per i russi lo stupro è “strumento guerra”

Le forze russe usano lo stupro come uno "strumento di guerra": lo ha affermato il procuratore ucraino, Iryna Venediktova, accusando i soldati di Mosca di avere violentato una donna in un'abitazione vicino a Kiev. Lo riporta l'Independent. I soldati, ha detto Venediktova, hanno fatto irruzione nella casa a Brovary, alla periferia orientale della capitale, dove hanno ucciso il marito della donna e poi hanno aggredito sessualmente sua moglie davanti agli occhi del figlio.

***

Ore 8.46 – Per oggi concordati 2 corridoi, anche Mariupol

Per oggi sono stati concordati due corridoi umanitari in Ucraina, entrambi nel sud del Paese: uno dalla città assediata di Mariupol. Lo annuncia il vice primo ministro Iryna Vereshchuk su Telegram. I due corridoi vanno da ️Mariupol a Zaporizhia e da ️Melitopol a Zaporizhia.

***

Ore 7.48 – Mosca potrebbe accettare Bitcoin per acquisto gas

La Russia potrebbe accettare i Bitcoin da alcuni Paesi come pagamento per le forniture di petrolio e gas: lo scrive la Bbc, che cita il capo della commissione per l'energia della Duma, Pavel Zavalny. Quest’ultimo ha inoltre affermato che Paesi "amici" possono anche essere autorizzati a pagare nelle loro valute locali e ha menzionato la Cina e la Turchia tra gli Stati "non coinvolti nella pressione delle sanzioni". Come è noto, Mosca vuole che i Paesi "ostili" comprino il gas e il petrolio in rubli, una decisione volta a rafforzare la valuta russa, che dall'inizio dell'anno ha già perso oltre il 20% del suo valore.

