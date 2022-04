Altri 60mila soldati sarebbero stati mobilitati da Mosca per ricostruire le unità perse in Ucraina attraverso un’operazione “nascosta”. Lo si legge in un rapporto di questa mattina alle 6 diffuso dalle forze di Kiev.

In queste ore, l’Ufficio dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani ha aggiornato anche i dati sulle vittime del conflitto: dalle 4 del 24 febbraio, quando cioè è cominciata l’offensiva russa in Ucraina, i morti sono stati 1.417, i feriti 2.038.

Ma oggi è ancora fresco il sentimento di sdegno espresso ieri dall’Occidente per gli orrori sui civili a Bucha, sui quali è tornata a parlare Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, secondo la quale quel massacro sarebbe in realtà solo un tentativo di Kiev di “interrompere i colloqui di pace e intensificare la violenza”. Una “provocazione messa in scena dall’esercito ucraino e dai nazionalisti radicali”. Per i russi le loro forze armate avevano lasciato Bucha il 30 marzo, mentre “le prove dei crimini” sono emerse solo 4 giorni dopo. Il ministero inoltre ha sottolineato che il 31 marzo il sindaco aveva confermato che non c’erano truppe di Mosca a Bucha. Nessun commento invece sui civili uccisi per strada con le mani legate dietro la schiena.

Intanto le forze armate russe intensificano l'offensiva nel sud con raid diretti a colpire depositi di petrolio a Odessa e sul porto di Mykolaiv; nella parte nord il conflitto sembra cristallizzato. Nel resto del Paese gli attacchi sono sistematici ma meno intensi.

Odessa è sempre nel mirino e con lei le raffinerie e gli impianti di stoccaggio, azioni che servono a tagliare i rifornimenti di carburante alle forze ucraine. Bombe anche sul porto di Mykolaiv. A Mariupol si teme la resa dei cittadini, ridotti allo stremo con grande scarsità di acqua e scorte alimentari.

LA DIRETTA DI ORA IN ORA:

Ore 11.15 – Il racconto degli abitanti di Bucha: “I russi sparavano all'impazzata”

"L'orrore nel nostro villaggio è cominciato quando una ventina di tank russi hanno attraversato questa strada incolonnati e hanno cominciato a sparare con i kalashnikov all'impazzata sulle nostre case e sulle macchine che incrociavano, schiacciandole. Non evacuavano, sparavano. E con alcuni tank hanno sfondato le case". È quanto Tamara racconta a Bucha, in Ucraina, e come raccolto dalle agenzie stampa sul posto.

Ore 10:40 – Macron: “Servono nuove sanzioni, crimini di guerra a Bucha”

Emmanuel Macron ha detto di essere "favorevole" a che l'Unione europea decida nuove sanzioni contro la Russia, dopo che centinaia di corpi civili sono stati trovati nella regione di Kiev. "Ci sono indicazioni molto chiare di crimini di guerra" a Bucha, ed è "più o meno stabilito che è stato l'esercito russo" che era presente lì, ha aggiunto il presidente francese.

Ore 10.30 – Zelensky: “Nonostante le atrocità i colloqui con la Russia continuano”

"È difficile dire come, dopo tutto quello che è stato fatto, possiamo avere qualsiasi tipo di negoziato con la Russia. Questo è a livello personale. Ma come presidente, devo farlo. Ogni guerra deve finire". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla CBS.

Ore 10 – Varsavia: “Commissione internazionale per genocidio compiuto dai russi”

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha chiesto un'indagine internazionale su quello che ha definito un "genocidio" compiuto dalle truppe russe in Ucraina. "Stiamo proponendo una commissione internazionale per indagare su questo crimine di genocidio", ha detto, riferendosi all'uccisione di civili in città come Bucha vicino alla capitale Kiev.

Ore 9 – Missili su Ternopil, cittadini nei rifugi

Attacco missilistico su Ternopil, città dell'Ucraina occidentale, capoluogo della regione omonima. Lo ha annunciato su Telegram il sindaco di Ternopil Serhiy Nadal, citato da Ukrainska Pravda, che ha aggiunto di aspettarsi dati ufficiali dal comando operativo West. Un missile nemico - ha riferito - sarebbe stato abbattuto a Slavuta, nella regione di Khmelnytsky, in Ucraina occidentale. Il sindaco ha detto che l'allarme aereo è in corso e ha chiesto ai cittadini di rimanere nei rifugi.

Ore 7 – “Russia sta mobilitando altri 60mila soldati”

La Russia sta mobilitando altri 60.000 soldati. Lo afferma l'esercito ucraino, stando a quanto scrive il Guardian. Le forze di Kiev hanno pubblicato il loro rapporto operativo alle 6 di stamattina, affermando che Mosca ha lanciato una "mobilitazione nascosta" di circa 60.000 soldati per ricostituire le unità perse in Ucraina.

