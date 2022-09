"Non farlo, non farlo. Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe". È il monito lanciato dal presidente Usa Joe Biden al leader russo Vladimir Putin riguardo al possibile uso di armi nucleari o chimiche nel conflitto in Ucraina.

Il numero uno di Washington, in un’intervista, ha affermato che in caso di utilizzo di armamenti ad alto potenziale distruttivo la risposta americana "sarebbe consequenziale".

Intanto, si torna a parlare di negoziati per cercare di trovare una soluzione alla guerra.

Dopo Cina e Turchia, anche l’India, attraverso il leader Narendra Modi, che ha incontrato Putin, ha sollecitato la ripresa delle trattative, affermando che “non è tempo di conflitti”.

Dal canto proprio, però, lo Zar ha puntato il dito contro il governo ucraino che “ostacola le trattative”, spiegando che la Russia "non ha fretta" di raggiungere i suoi obiettivi in Ucraina, che rimangono “inalterati”.

QUI tutte le notizie sulla guerra

QUI tutti i video del conflitto

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata