All’indomani del nuovo round di colloqui tra Russia e Ucraina non si sono fermati i bombardamenti nella zona a nord-ovest di Kiev. E quella che Mosca ha annunciato come una riduzione delle operazioni in realtà, per l’esercito ucraino, sarebbe una dichiarazione “ingannevole”, trattandosi invece di una “rotazione di singole unità” con l’intento di “fuorviare la leadership militare” di Kiev. A quanto si legge in un rapporto pubblicato nella tarda serata di ieri dal ministero della Difesa, “il nemico russo sta raggruppando le unità per concentrare i suoi sforzi principali sull'est".

Il Pentagono rimarca infatti che “la minaccia non è finita” e agli americani lancia un “avviso di viaggio” con l’avvertenza secondo cui Mosca “potrebbe individuare e detenere cittadini statunitensi in Russia”, ribadendo con l'occasione i precedenti inviti ai connazionali a non recarsi nel Paese.

L'avvertimento è legato - precisa il Dipartimento di Stato - "all'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte delle forze militari russe", nonché alla potenziale vessazione dei cittadini statunitensi da parte delle autorità russe". Poi l’appello agli americani che viaggiano o vivono in Russia ad andarsene "immediatamente".

Nel mar Nero, ha dichiarato Wendy Sherman, primo vicesegretario di Sato Usa, Mosca sta bloccando 94 navi alimentari civili e ha bombardato tre navi che trasportano merci dai porti del Mar Nero in tutto il mondo, in particolare quelle noleggiate da un’azienda agricola. Circa il 30% delle esportazioni mondiali di grano provengono da quella regione, così come il 20% del mais e il 75% dell'olio di girasole. "La Marina russa sta bloccando l'accesso ai porti ucraini, il che blocca di fatto l'esportazione di grano", ha ribadito Sherman.

Sul possibile accordo ipotizzato ieri a Istanbul dalle delegazioni con colloqui durati tre ore si attende l’ultima parola di Vladimir Putin. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mantiene grande cautela: "I segnali che arrivano possono essere definiti positivi", ha spiegato, aggiungendo tuttavia di "non vedere alcuno motivo per fidarsi delle parole" di Mosca, ma di attendere "risultati concreti".

Perplessità espresse in modo simile da Regno Unito e Unione europea.

